En entrevista con radio Universo y canal GEN, el denunciante lamentó que la Fiscalía haya pedido prisión domiciliaria para la joven de 18 años imputada por el supuesto abuso sexual a una niña de tres años a quien cuidaba. Mañana a las 10:00 se hará la imposición de medidas en el juzgado de Lambaré. “Merece estar presa en el más oscuro de los calabozos”, indicó.

El hombre indicó que supuestamente su pequeña fue abusada y maltratada por la niñera, a quien la dejaron con suma confianza para su cuidado.

Recordó que al principio la chica era muy buena pero que al poco tiempo comenzó a tener cambios de humor y ya perdía la paciencia con la niña. “Era muy brusca al hablarle y entonces le despedimos”, agregó.

Con el correr de los días, la hija comenzó a tener conductas extrañas, como tocar y pinchar el seno a la madre y querer tocar las partes íntimas a su padre, según la denuncia. “En una de esas quiso lamerme la boca, ‘vamos a lamernos la boca como fulana (la niñera)’, me dijo. Ahí fue un terremoto para mí, me derrumbé y no podía creer lo que escuchaba. Cuando le pregunté qué jugaba (con la niñera), su mirada se hundió y cambió de tema”, relató el padre.

El mazazo final fue cuando le estaban bañando a la niña y mencionó que su exniñera supuestamente le lamía desde su pubis hasta su cuello. “Cuando se le pregunta entra en pánico, se resetea su mirada y habla de otra cosa”, acotó el denunciante.

“Todas las madrugadas mi hija patalea aterrorizada y dice ‘no me pegues’. No sé qué tipo de maltrato sufrió mi hija. Me consta que le maltrataba, le trababa de estúpida y boba”, criticó finalmente.