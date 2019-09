El diputado liberal Edgar Ortiz manifestó a la radio Universo 970 AM que está a favor de utilizar el servicio militar en la seguridad interna del país. “Las Fuerzas Armadas no tienen una función específica, por eso tenemos que ampliar. Uruguay unificó sus fuerzas y nosotros tenemos que hacer eso. Nosotros no estamos preparados para una guerra. Sé que es un tema polémico”, indicó.

El legislador recordó que para tener una buena seguridad se requiere un total de 60.000 policías, pero solo se cuenta con 23.000. “La Policía está rebasada, esa es la realidad, hay muchos motochorros”, acotó.

Las FF.AA. se llevan una gran parte del Presupuesto General de la Nación, por lo que Edgar Ortiz se preguntó cuál es su función en esta época de paz donde no existe posibilidad de una guerra con otro país.

“Estamos jodidos en materia de seguridad interna. Claro que estamos mal. No tenemos que engañarnos. Necesitamos tener una sola fuerza, unificar y preparar a la fuerza del futuro”, mencionó y añadió que existe además un gran negociado con la contratación de seguridad privada.

El Gobierno Nacional propone usar a militares contra el crimen organizado. Los gremios de la producción rural se pronunciaron a favor de esta posibilidad.