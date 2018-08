Riveros, en contacto con la 970 AM, expresó que el MOPC no les acercó ninguna nota oficial sobre la suspensión de las obras y expresó su disconformidad sobre la continuación solo por 21 días más de las obras. “¿Porqué esperar 21 días? ¿porqué no se convocó a las personas afectadas, los intendentes, los frentistas, la constructora y el MOPC a tratar de zanjar esta crisis? acá se quiere crear una sicosis”, cuestionó el jefe comunal.

Expresó que si el cese de obras se produce en 21 días, van a iniciar medidas de fuerza para que se ponga la Ruta Mariscal Estigarribia en condiciones. Recordó que la vía es responsabilidad del MOPC y que a los intendentes les quitaron la potestad de interferir en la arteria por lo que desestimó la posible atribución a la Comuna sobre la liberación de la franja, lo cual no se produjo según la empresa Mota-Engil.

“Espero que Wiens me convoque. Soy el intendente de una de las ciudades más importantes. Hubiese pedido a sus secretarios que me llamen. Me afecta muchísimo porque muchos microempresarios no tienen ni para comer. Hay 100 negocios cerrados, confirmados oficialmente y hoy nos desayuna con esa sicosis”, indicó.

Riveros expresó que estaba en contacto con los responsables de la obra y ellos les manifestaron que “todo estaba bien”. Indicó que para el 14 de setiembre debían poner en condiciones el tramo desde Madame Lynch hasta Usher Ríos mientras que el 24 de setiembre se debía hacer lo propio en el lado norte, desde la parroquia Domingo Savio hasta la seccional colorada.

Por su parte, el intendente de San Lorenzo Albino Ferrer, dijo que por suerte la obra ya salió de la franja de dominio de San Lorenzo y que los trabajos se completaron. Sobre una supuesta convocatoria a una manifestación dijo no tener datos y que se enteró de la suspensión a través de las redes sociales y los informativos.

La empresa contratista Mota-Engil avisó que suspenderá las obras del metrobús al no poder llegar al plazo previsto, por no tener liberadas las franjas para proseguir con los trabajos. El Gobierno Nacional anunció que se instala una mesa de crisis para llegar a un acuerdo con la firma.