La doctora Cynthia Carolina Vázquez López de Moreira explicó por qué una prueba de anticuerpos no es válida para evaluar los anticuerpos que otorga la vacunación contra el coronavirus.

Las pruebas diagnósticas de anticuerpos no están actualmente validadas, porque las respuestas inmunitarias, que son: innatas, celular y humoral dependen de estos factores y los kits comerciales tienen diferente sensibilidad y especificidad.

Además, las respuestas también varían en función a las plataformas de las vacunas que son distintas en Pfizer, Sinopharm, Moderna, etc. “Puede ocurrir que un test tenga un nivel o una sensibilidad diferente a otro test, entonces esto hace que aparentemente sea negativa la producción de anticuerpos, pero realmente no es así, sino que el nivel de detección es distinto o que el individuo tenga anticuerpo, pero el test no detecte en ese nivel de sangre”, detalló la doctora en comunicación con la 730 AM.

Recalcó que la FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos, no aconseja utilizar el test de anticuerpos como un parámetro para evaluar la efectividad de una vacuna contra el Covid-19.

Algunos de los paraguayos que viajaron a Miami para aplicarse la vacuna de Johnson, de una sola dosis, se realizaron esta prueba con la idea de comprobar si ya tenían inmunidad, pero se encontraron con defensas bajas en los resultados y pensaron equivocadamente que el biológico no cumplió su función.

La doctora Graciela Russomando coincidió con la explicación de su colega e insistó en que los test de anticuerpos no implican mayor ni menor seguridad ante el Covid. En cuanto a las vacunas en sí reiteró la necesidad de recibir las segunda dosis para garantizar la inmunidad esperada.