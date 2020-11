La capacidad actual de realizar testeos para COVID-19 es de 5.000 muestras, por lo general solo se realizan menos de 3.000, debido a que las personas no se acercan hasta los puestos habilitados para el hisopado no lo hacen por temor, por el tiempo que debe invertir y un sinfín de motivos y el cambio de estrategia tampoco está contemplado por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La búsqueda de positivos con testeo masivo no puede realizarse por una cuestión de logística ya que la toma de muestra para COVID-19 requiere de una serie de requisitos de bioseguridad y el montaje de todo el aparataje además de los equipos de protección individual del personal a cargo tampoco es sencillo.

“Es interesante la estrategia pero con todo lo que supone la toma de muestra nasofaríngea ir a los lugares populosos se complica por eso fueron habilitados más puestos para que la gente pueda tomarse la muestra en la Costanera, la Caminera y dos más en Asunción y Gran Asunción”, afirmó la Doctora Viviana de Egea, vocera del MSP en conversación con Universo 970.

Recordó que al inicio de la pandemia con los primeros casos sí era posible ir hasta las casas de los sospechosos pero que en la actualidad, una estrategia como esa es inviable.

“El problema es que las personas no identifican los síntomas o ya no quieren hacerse el test, no quieren faltar al trabajo, no quieren aislarse 14 días, eso es lo que ocurre y solo la concienciación hará que la gente se acerque a tomarse el test”, puntualizó.

Actualmente, para acceder a un turno para toma de muestra se debe contactar con la línea 154. El test está orientado a personas sintomáticas, que presenten tres o más síntomas vinculados a la enfermedad como fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, náuseas o vómitos, pérdida del olfato y del gusto, fatiga o cansancio extremo, diarrea.

Las personas que tuvieron contacto estrecho con un caso positivo tengan o no síntomas, que hayan estado a menos de dos metros, sin mascarilla y por más de 15 minutos con la persona infectada, y para viajeros internacionales deben realizarse el testeo.