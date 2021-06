El diputado Raúl Latorre, quien preside la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, anunció que este martes a las 10:00 recibirán al ex gerente de prestaciones económicas del IPS, Pedro Halley, a fin de interiorizarse sobre lo que sucede en la previsional.

“Queremos transmitir a la ciudadanía y a los asegurados que vamos a velar por el control y la protección de los fondos jubilatorios y que estos van a ser utilizados para el fin para el cual fueron creados”, expresó Latorre.

El diputado Antonio Buzarquis considera que la destitución de Halley representa una gran pérdida para el IPS, tomando en cuenta su vasta experiencia en el área y su larga trayectoria en el cargo.

Lo describió como alguien que maneja la radiografía exacta del IPS y opinó que las cuestiones políticas no deberían empañar el análisis. Instó a no guardar los problemas bajo la alfombra y a sentarse a dialogar cuanto antes, ya que el fondo no le pertenece a ningún Gobierno de turno, sino a los aportantes.