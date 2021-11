¿Batalla perdida en tarifa de Itaipú?: “Brasil se aferra a lo técnico y es una promesa política”

Es casi imposible que Brasil acepte la propuesta paraguaya de mantener la tarifa energética el año próximo, a criterio del ex gerente técnico de la ANDE, Fabián Cáceres, quien considera que hubo muchas falencias y que no se actuó a tiempo. Además, sostiene que Bolsonaro ya tiene una promesa política para el 2022, y que se respalda en el aspecto técnico del Anexo C.