Juan Ramón Ortigoza Santacruz, de 24años, esperó a sus potenciales víctimas a la salida de una universidad privada de Ciudad del Este (Barrio San José) en donde ambas cursan estudios.

“Justo estaba mostrando unos memes (a su amiga) cuando vino y sacó su arma. Me dijo que le entregue el celular si no queríamos que nos mate a las dos. Guardé mi celular y le dije: no te voy a dar, ahí levanta su arma y le apliqué golpes en

la parte de abajo”, señaló al canal 4 Alini Coronel, la intrépida joven.

Relató después que el marginal, al ver que se ponía problemático su golpe, subió de nuevo a su motocicleta, momento en que Alini pateó su manubrio, logrando que su arma caiga al suelo, y logró finalmente reducirlo. Otros jóvenes que estaban cerca fueron a su ayuda, retuvieron al maleante hasta que llegó la policía y le llevaron a la comisaría.

Ya en la sede policial, Juan Ramón Ortigoza Santacruz, explicó su versión a la policía y a periodistas que fueron para hablar con él, que efectivamente intentó asaltar a las dos chicas, pero que “un hombre” abortó su plan y le sometió a una golpiza.

“Sintió vergüenza admitir que en realidad fue una joven mujer la que impidió la concreción de su fechoría, y que fuera la causante de los múltiples golpes en todo el cuerpo”, señalaron policías intervinientes.

Alini Coronel, por su parte, admitió que actuó por impulso, que no recomienda reaccionar de ese modo ante similares episodios, pero que lo que hizo fue más por una cuestión instintiva.

Confirmó por otro lado que posee amplios conocimientos y prácticas de artes marciales. “Desde chicha practiqué Kung Fu y actualmente estoy practicando Kick Boxing”, explicó la joven heroína que redujo al delincuente.