MUV emitió un comunicado donde manifiesta que no es una empresa de transporte público y resalta que está amparada por la propia Constitución Nacional.

La plataforma digital paraguaya emitió este domingo un comunicado mediante el cual informa sobre la legalidad del funcionamiento de la aplicación en el país.

Los responsables aseguran que MUV no ofrece servicios de transporte público de pasajeros, sino más bien un servicio de intermediación entre un potencial pasajero y un eventual conductor.

La plataforma, según expresa el escrito, no cuenta con automóviles propios ni conductores contratados y, por lo tanto, no realiza servicios de transporte de personas.

“MUV apuesta al movimiento que se dirige hacia las economías compartidas, ofreciendo una plataforma que actúa como nexo entre usuarios que buscan una alternativa de movilidad y conductores particulares que desean obtener de manera ocasional un ingreso adicional transportando a dichos usuarios; ambos previamente suscritos a la aplicación correspondiente, para utilizar el servicio de intermediación digital”, dice el texto emitido.

La firma atacada actualmente por la comuna asuncena recurre al artículo 107 de la Constitución Nacional que habla sobre la libertad de las personas para dedicarse a la actividad lícita de su preferencia, en libertad de concurrencia con otras que se dediquen a la misma cosa. Asimismo, cita el artículo 86, que habla sobre el derecho al trabajo.

“Antes de descalificar el Modelo de MUV, es indispensable resaltar que no se puede esgrimir para el efecto la falta de reglamentación sobre la materia. La operación de la plataforma digital, aunque aún muy limitada y experimental, está protegida por el artículo 45 de la Constitución Nacional que sostiene que la falta de ley reglamentaria no podrá ser invocada para negar o menoscabar derechos o garantías consagrados por la misma”, sostienen los encargados.

La @app_muv emite un manifiesto explicando que son, que hacen, como y que dice la Constitución Nacional respecto a las actividades no reguladas. Aclaran que no son una empresa de transporte público pic.twitter.com/Wy3at1s9SQ — Susan Paradeda (@SusanParadeda) 2 de diciembre de 2018

MUVERS NO SE QUEDARÁN CALLADOS

“Soy MUVer, pago impuestos, pago IVA, me vehículo está al día y en condiciones. Soy mujer, soy paraguaya, respeto las señales de tránsito y de convivencia en sociedad! NO voy a tener miedo! El servicio que estoy ofreciendo NO ES ILEGAL”, esgrimió una ciudadana que trabaja como conductora en su rato libre.

Otros muvers también expresaron a través de las redes sociales que seguirán prestando sus servicios a la comunidad asuncena.

Soy MUVer, pago impuestos, pago IVA, me vehículo está al día y en condiciones. Soy mujer, soy paraguaya, respeto las señales de tránsito y de convivencia en sociedad! NO voy a tener miedo! El servicio que estoy ofreciendo NO ES ILEGAL. — Siberian Khatru (@zepplna) 1 de diciembre de 2018

A LA CAZA

En charla con radio Monumental, un conductor denunció que días atrás fue retenido por los agentes de la Policía Municipal de Asunción y que estos le incautaron su vehículo, alegando que era un “taxi mau”.

“Pagamos una multa de G. 1.200.00, fuimos al corralón para retirar mi vehículo y al presentar el documento nos dijeron que no sabían nada y nos derivaron con otra persona. Perdí días de trabajo. Nosotros queremos trabajar y lo hacemos de forma legal. Quiero que se ordene los puntos en la Municipalidad. A nosotros la empresa nos asegura de que todo es legal”, remarcó el afectado.

MARIO FERREIRO SE PLANTA

A través de un comunicado, la Municipalidad de Asunción justificó la persecución a los conductores de las plataformas de transporte alternativo alegando que se trata de “un procedimiento para verificar el tipo de servicio prestado”, pese a que el documento da cuenta de un plan para “emboscar” y llevar al corralón a los vehículos.

La Municipalidad de Asunción basa sus argumentos en la legislación vigente en materia de servicio de transporte público, en este caso la Ley 1590/00. Al respecto, sostienen que “a nivel local existen normas que regulan el servicio de transporte y establecen requisitos para los vehículos y los choferes”.

Sin embargo, también afirman que “la particularidad del componente de innovación tecnológica que ofrece MUV no está lo suficientemente desarrollada por nuestro sistema de normas” y por ello consideran necesario realizar “una actualización de sus normas en esta materia que regulen este tipo de actividad”.