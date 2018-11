Una investigación periodística realizada por el diario ABC Color reveló que cuatro empresas estarían involucradas en un aparente caso de lavado de dinero al realizar movimientos por valor de US$ 420 millones en remesas al exterior entre 2010 y 2014.

En este esquema se habrían visto involucradas dos personas allegadas al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez: Ricardo Galeano y Walid Amine Sweid, quienes figuran como accionistas de la firma Global Logistics Solutions.

La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, fue abordada sobre este tema por un grupo de periodistas y manifestó que ya existen fiscales que están trabajando en esta investigación, aunque no supo precisar la cantidad exacta de dinero que fue enviada a través de remesas.

Al ser consultada sobre los implicados que existen además de Galeano y Amine Sweid, la misma indicó: “No sé si hay políticos, pero hay muchos más”. Con esto, da cuenta de que la Fiscalía contaría con los nombres de más personas vinculadas al caso de megalavado.

Quiñónez también se excusó por el hecho de que la causa quedó estancada desde el año 2014 y sostuvo que cuando asumió el cargo ni siquiera sabía de su existencia. “Había sido estaba en el mismo edificio y no me habían informado, solo cuando alguien había hecho una pregunta sobre megalavado me enteré, nadie me informó hasta que vino la doctora (fiscal adjunta) Gilda Villalba”, refirió.

Finalmente, pidió que se respete el tiempo de investigación dado que existen causas que pueden llegar a durar más meses, al tiempo de afirmar que “el Ministerio Público no está sujeto absolutamente a nadie, simplemente a dar las respuestas”.