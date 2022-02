El agente fiscal Marcelo Pecci, delegado de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado, tomó declaración a una de las personas heridas durante el concierto llevado a cabo en el anfiteatro José Asunción Flores. Se trata de Marcelo Monteggia, uno de los heridos en el suceso en el que perdieron la vida dos personas y resultaron heridas varias.

Al respecto el fiscal Pecci refirió que Monteggia mencionó que acudió con su esposa al evento, compró la entrada en reventa, acudió a una zona de camarote y aseguró no estar vinculado en este evento a algún grupo, desmarcándose así de los heridos y del muerto.

En su declaración el sujeto cuenta que, al ingresar al sector donde estaban los sanitarios, escuchó ruidos propios de disparos de arma de fuego y que allí fue afectado por uno de ellos en la zona del cuello, fue auxiliado y también vio a las personas que yacían en el piso tras el tiroteo.

Manifestó además no tener mayor conocimiento o relación con las otras personas y esa es la idea central de su testimonio. Sí señaló que conoce de vista a José Luis Bogado Quevedo, quien también resultó herido durante el tiroteo y que sería el presunto líder de una banda dedicaba al tráfico de drogas. Aclaró que lo conoce solo por el nombre, por ser también un ciudadano pedrojuanino.

"Le pregunté si hubo algún tipo de amenaza, enfrentamiento o pelea antes del hecho y dijo que no. Él dice ser comerciante gastronómico de Pedro Juan Caballero. No tenemos un indicador de que sea el objetivo del hecho, pero en el contexto geográfico y con todas las particularidades del caso, en el día dos de la investigación es muy difícil”, sostuvo el investigador.

Por otro lado, el representante del Ministerio Público explicó que recibió la información en la Agrupación Especializada de que un Juzgado dictó orden de detención con fines de extradición para el señor Monteggia, motivo por el cual, agentes policiales de Interpol Asunción están en este momento efectivizando esa orden para así dar prosecución al proceso de extradición y a cargo, a nivel del Ministerio Público del fiscal Manuel Doldán y del Juzgado competente. "Hay un pedido de extradición efectuado por Bolivia respecto a hechos de Homicidio con relación a esta persona. Es un proceso independiente a este, y busca someter o no a esta persona ante las autoridades judiciales de Bolivia”, detalló.

Finalizó el agente público en que “sobre la extradición, está la extradición controvertida, en la él se puede oponer, está el proceso de extradición abreviado en el que él podría aceptar someterse a la justicia de Bolivia, porque lo que en este tipo de procesos se estudia y se decide es si se somete o no al país requirente y no si es culpable o no de los hechos punibles de los que se les atribuye”.