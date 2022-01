En comunicación con la 730 AM, la autoridad reconoció que el Departamento de Inteligencia manejaba la información de que un grupo de personas fronterizas de la zona de Pedro Juan Caballero se instaló en la ciudad de San Bernardino, pero alegó que no podían allanar el Ja’umina Fest porque no se pudo confirmar que alguna tenga orden de captura.

“Hay muy poco aún como para atreverse a dar una hipótesis, pero todo apunta a que se aprovechó ese evento para que una organización, probablemente de Pedro Juan Caballero, atentara contra un objetivo. Estamos en plan de saber cuál es”, indicó.

Tras el tiroteo se divulgó una captura de pantalla de un mensaje de alerta sobre la sospechosa presencia de un grupo que quería alquilar una casa en San Bernardino. Al respecto, Giuzzio confirmó que ya se manejaba esa información desde horas de la mañana del domingo.

“Tengo entendido que ya se trabajó sobre ese dato, entonces se sabía de la presencia de personas con esas características, personas fronterizas, no sabíamos si eran narcos, eran fronterizos de zona de Pedro Juan Caballero, no sabemos la veracidad de eso, porque es una foto tomada del teléfono, pero era parte de la inteligencia que nos había alertado a la mañana”, indicó. Ahondó que no sabe a ciencia cierta qué se hizo con ese dato.

Por otro lado justificó que el evento fue una actividad privada y que los policías no participaron del control dentro del festival porque los organizadores no lo permitieron. “Sin ser invitada, la Policía no puede ingresar a este tipo de evento privado. La empresa organizadora dio preferencia a la seguridad privada, los organizadores dijeron que había suficiente personal privado, entonces la Policía se limitó a hacer controles externos. Era muy poco lo que se podía hacer”, manifestó.

Unos 200 efectivos policiales estaban en los alrededores de San Bernardino ayer debido al festival de música.

El tiroteo registrado achoche en el concierto Ja’umina Fest, celebrado en el anfiteatro José Asunción Flores, dejó un saldo de al menos dos fallecidos (la modelo Cristina Aranda y el ciudadano Marcos Ignacio Rojas Mora) y cuatro personas heridas. Se presume que el tiroteo estaría vinculado al crimen organizado.