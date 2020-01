El abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, desmintió a los diarios ABC Color y Última Hora al remarcar que su cliente no está procesado en Brasil por presunto lavado de dinero.

“Ambos titulares no son correctos, están errados, son falsas las noticias. Él no está procesado por lavado de dinero. No está investigado por eso. Cualquiera que haya leído la resolución del juez (Marcelo Bretas) verá que está sospechado de formar parte de una organización criminal como financiero”, aclaró el abogado Pedro Ovelar en charla con la radio Universo.

Ayer, el juez Marcelo Bretas, del 7° Tribunal Penal Federal de Río de Janeiro, admitió la denuncia presentada el pasado mes de diciembre por la Fiscalía brasileña contra un total de 19 personas, entre ellas Horacio Cartes, en el marco del proceso de la investigación al doleiro Darío Messer.

El defensor señaló que la decisión adoptada por el magistrado únicamente da continuidad al proceso judicial, porque se da inicio al proceso para ambas partes. En ese sentido se notifica a cada imputado para que realice su defensa.

Aclaró además que la decisión del juzgado no modifica lo dispuesto del Tribunal Superior de Justicia respecto a la libertad de su cliente. Semanas atrás, Cartes obtuvo una medida cautelar por un hábeas corpus presentado por los abogados brasileños, revocando así el pedido de prisión preventiva que había solicitado la Fiscalía del vecino país.

#Tempranísimo



Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes. Defensa habla de la resolución del juez brasileño.



12/612HD de Tigo TV, 8 de Copaco, 15 Claro IPTV Y 12 Personal

https://t.co/fYMaekk5tL

@Universo970py pic.twitter.com/6DQwSFRvIj — GEN (@SomosGEN) January 10, 2020

Respecto a la defensa de Cartes, su abogado remarcó que no existió financiamiento a Darío Messer y que demostrarán eso ante las instancias correspondientes. Alegó que en el hipotético caso de que Cartes haya dado dinero, no constituye en un delito y tampoco habría ocurrido en Brasil, por lo que la causa deberá desestimarse.

"La notificación debe llegar vía exhorto y ahí podremos ejercer la defensa y hacer el descargo. El Supremo Tribunal es el decidirá el caso en última instancia”, puntualizó.