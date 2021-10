La jefa de Terapia Intensiva del Hospital Nacional de Itauguá, Yolanda Ramos, alertó a través de su cuenta de Twitter que la baja inmunización de la población y la falta de conciencia en cuanto a la eliminación de criaderos de mosquitos será un combo explosivo.

“40% de la población vacunados con la primera dosis, solo el 11% con las dos dosis. Y ahora va a ser peor que antes porque se suman con el dengue. No sé de dónde van a sacar más dinero para sostener esto. No se vacunan y no limpian sus patios. Un poco de conciencia y responsabilidad nomás pedimos”, compartió.

Pese a la tendencia que se mantuvo por un largo rato, actualmente Paraguay está en alerta temprana ante el aumento de casos positivos e internaciones.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública, hay al menos 1 millón de personas de 18 años en adelante que todavía deben vacunarse y cerca de 800 mil menores de 12 a 17 años sin la inmunización. El objetivo es llegar al 80% de la población objetivo antes de fin de año. El país se posiciona penúltimo en vacunación en la región, solo Venezuela está peor.

Todo esto ocurre mientras el dengue está a la vuelta de la esquina. El viernes pasado, Gustavo Chamorro, director de Senepa, advirtió en conferencia de prensa que se registra un alto índice de infestación larvaria en todo el país y rogó a la ciudadanía a abrir sus puertas a los seneperos, ante la renuencia de las personas a que los funcionarios entren a identificar y eliminar los criaderos de mosquitos.

Actualmente el 98.4% de los distritos se encuentran en el Nivel 1 de transmisión comunitaria. En la última semana se visitaron 13.616 predios y se inactivaron 42.000 criaderos de mosquitos.

Los sitios que más infestación larvaria poseen son Concepción, San Pedro, Guairá, Central y Capital. Hay más de 12 departamentos intervenidos, algunos están en alerta y otros en riesgo, tales como Loma Plata, Filadelfia, Mariano Roque Alonso, San Lázaro (Concepcion), y Pilar (Ñeembucú). En tanto que Villa Florida está en un indice satisfactorio por el momento.