En charla con las radios 650 y R800 AM, Patricia Samudio, titular de Petropar, dio detalles del cuestionado viaje a Troche para el evento infantil organizado por Petropar. Primeramente indicó que tienen un convenio con la Fuerza Aérea para que los funcionarios viajen y que en este caso sobraba lugar, por lo que invitaron a los faranduleros para ir juntos al evento.

Justificó que los viajes aéreos conllevan un costo de 4.500.000 de guaraníes para la Petropar, pero que en este caso dicho monto será pagado con las donaciones que hicieron los operadores, clientes y funcionarios para el festejo del día del niño. Señaló que si bien ir en bus habría costado alrededor de G. 3.500.000, a eso se debía sumar el costo del hospedaje. Alegó que considerando que 21 personas fueron en la avioneta, era más factible hacerlo vía aérea antes que terrestre.

“Lo que indignó a la gente es que estas señoritas acompañaran el vuelo. No me arrepiento de haberlo hecho… de sacrificar un domingo con la familia por la sonrisa de los niños de esa zona. No lo hicimos como marketing, lo hicimos para celebrar con los niños”, dijo Samudio.

LLAMADA DE ABDO

La entrevistada contó que tras la publicación de la roncha que generó este viaje, el propio mandatario Mario Abdo Benítez le contactó para pedirle explicaciones. “El presidente me pasó esta publicación y le expliqué que tenemos un convenio y podemos usar las aeronaves, no gratuitamente, pero en este caso será pagado con la colecta”, alegó.

Esgrimió que no tiene nada de malo viajar en una avioneta de las FF.AA., sino que el problema -a su parecer- fue que las modelos hayan publicado fotos y videos con el avión. “No hay nada malo (con el viaje). Lamento lo que hicieron estas señoritas, eso no se debe hacer. Lo malo fue que las señoritas hayan posado frente a las aeronave. Acá no hay nada que esconder. No tuvieron el decoro y respeto hacia la FF.AA., yo me enteré esto por las redes sociales. Con la foto frente a la aeronave, le dieron otro contexto, como (que se trató de) un viaje de lujo, pero no fue un costo de lujo el uso de aeronave”, añadió.

Ante el fastidio generado en la ciudadanía, Samudio mencionó que tomará medidas internas y una de ellas podría ser no contratar más a las modelos para futuras campañas de la institución pública. “Comprendo a la gente, a mí misma no me gusta que se saquen la foto con la aeronave, tomaremos medidas al respecto”, acotó.

MODELO ES IMAGEN DE SEX SHOP

Un dato que llamó la atención fue que Petropar eligió a la modelo Gaby Wolcham, quien publicó en sus redes sociales las instantáneas del viaje, para animar el festejo infantil, siendo que la misma es imagen de una tienda de artículos sexuales.

Llamativamente, Petropar eligió a una modelo que es imagen de una ‘sex shop’ para ir a animar un evento infantil. pic.twitter.com/j8bLwoG0NP — Diario HOY (@hoypy) August 19, 2019

MALA SITUACIÓN EN PETROPAR

Por otra parte, la titular de la institución confirmó que no están pasando por una deseable situación financiera ante la merma en las ventas. “Estamos en una caída del 23 % en ventas de combustible, porque la soja no se movió y también se da la baja en venta de las naftas más baratas, eso quiere decir que muchos dejaron sus autos en la casa y tomaron el transporte público”, indicó.

Mientras que detalló que los precios internacionales del petróleo estuvieron bajos en junio y luego subieron en los siguientes meses. Actualmente están inestables, ya que “un día bajan pero al día siguiente suben el triple”.