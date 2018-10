En conferencia de prensa, Patricia Samudio indicó que mañana a primera hora la Procuraduría de la República presentará la denuncia ante la Fiscalía, respecto a dos situaciones puntuales registradas en la anterior administración.

“Acá se compró combustible de un contrato internacional viejo teniendo uno nuevo más barato. Y además se llevó gas por seis meses, se usó y no se pagó. Se regaló gas a un operador que no pagó el precio. La empresa, desde febrero de este año, llevaba el gas. Yo prefiero no dar nombres y reservarme. Voy a hacer la denuncia del caso”, dijo.

Ambos hechos representan un posible daño de tres mil millones de guaraníes aproximadamente, de acuerdo con Samudio.

La titular de Petropar aprovechó la ocasión para desmentir de vuelta las supuestas irregularidades durante su corta gestión, alegando que es una persecución política. “Fue una venta normal (de 7,5 toneladas de combustible a empresa ligada al primer anillo presidencial), todas las acusaciones fueron falsas. Yo no hice transferencias de dinero del Banco Nacional de Fomento a bancos privados. Son cortinas de humo por temor a que nosotros sigamos adelante con las denuncias que hacemos ahora”, afirmó.