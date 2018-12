Metrobús no continuará en el 2019, confirma MOPC: contratista exige US$ 18 millones

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunciaron que las obras del metrobús no continuarán durante el 2019 y que, de momento, no existe ningún proyecto alternativo. A la par, la firma Mota Engil estaría exigiendo al Estado paraguayo una indemnización de US$ 18 millones.