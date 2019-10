Máximo González, horticultor de Vaquería, departamento de Caaguazú, indicó a la radio UNO 650 AM que no están pasando por un buen momento en el campo, ante los sucesivos “golpes” que están sufriendo, al primero no poder producir y luego al no poder vender lo que llegaron a cosechar este año.

“El gobierno nos ofreció garrote, apysarapo, balines de goma”, señaló ante el reclamo del sector. En ese sentido dijo que “es una burla” que se pretenda pagar 2.500 guaraníes el kilo de tomate, siendo que el costo de producción es de 3.500 guaraníes.

Afirmó que la producción nacional de tomate no tiene ningún respaldo del gobierno nacional. “No pedimos asistencialismo, lo único que queremos es asegurar la comercialización de nuestros productos”, insistió.

Solo él tuvo una pérdida de 80 millones de guaraníes en sus dos invernaderos. “Se fue a la puta”, arremetió respecto a su producción.

El sector de los tomateros solicita al Gobierno asegurar la producción y comercialización en finca a 5.000 guaraníes. Además que rueden las cabezas de Rodrigo González, presidente del Senave; y el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann.

“En un frágil momento en el que la agricultura necesita de sus mayores exponentes se nombra a un ministro de Agricultura que no entiende nada lastimosamente”, lanzó.

“Me animo a competir con quien sea sobre la calidad de mis productos. Tenemos la capacidad para abastecer el mercado interno e inclusive exportar”, insistió en otro momento.