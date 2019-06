Los campesinos apostados frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reclaman que las autoridades del Gobierno no volvieron a tener contactos con ellos desde la última reunión realizada el pasado miércoles.

Jorge Galeano, líder de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), expresó que desde la última reunión realizada el pasado miércoles, las autoridades del Gobierno ya no se contactaron con ellos. “Cortaron la conversación con nosotros. Ya no tuvimos retorno”, dijo a la 970 AM.

El dirigente campesino señaló que el Gobierno tiene en sus manos la propuesta de inversión, compra de deudas y recuperación de tierras. Además, expresó que existe una lista de 51.000 labriegos pertenecientes a la CNI.

En ese sentido, Galeano lamentó la falta de voluntad política y una actitud excluyente del Estado hacia sus reivindicaciones.

“El Gobierno nos está ofreciendo violencia. Es una represión estructural la que recibimos”, agregó el líder campesino en relación a la fuerte custodia policial que se realiza frente a la sede del MAG, donde los labriegos se encuentran apostados desde el pasado lunes.