Según explicó, el proyecto de ley se basa en modelos de otros países donde se hace esta clasificación de las tormentas para brindar protección y seguridad a los trabajadores.

“Un paraguayo salió por necesidad con su moto rumbo a su trabajo, no volvió a su casa. El Paraguay no pude perder más hijo”, expresó, detallando lo que ocurre en este tipo de situaciones.

En esa línea, manifestó que ya se tienen reuniones con los diferentes gremios, autoridades nacionales y también funcionarios de la Dirección de Meteorología. “La idea es emitir boletines de alerta, dependiendo del sector y que no se haga trabajar a ningún motodelivery hasta tanto pase la tormenta. Es mejor perder 2 horas que la vida de un empleado”, apuntó.

Asimismo, pedirá que con la clasificación de tormentas, se especifique la tolerancia mínimas de llegadas tardías.

Un paraguayo salió por necesidad con su moto rumbo a su trabajo, no volvió a su casa.

El Py no puede perder a más hijos.

En la mayoría de los países, se clasifica las lluvias y tormentas y cuando son fuertes no se permiten motos deliverys

Buscaremos por ley esta protección! pic.twitter.com/2aITAFAAGw

— Enrique Lopez Arce (@enriqueopezarc) October 14, 2021