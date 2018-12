La Dirección de Meteorología pronostica una jornada fresca en la mañana y cálida por la tarde. No se observan probabilidades de lluvia en toda la semana.

El cielo se verá escasamente nublado y soplarán vientos del sureste durante todo el día. La temperatura más alta alcanzará los 30º C.

Para mañana miércoles se prevé un clima fresco al amanecer y caluroso por la tarde, con cielo parcialmente nublado y vientos del sureste. La mínima estimada es de 18º C y la máxima de 32º C.

El jueves en tanto se aguarda un tiempo cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del sur. Las extremas irán de 19º C a 31º C.

El viernes nuevamente se espera una mañana bien fresca con tan solo 16º C de mínima. Con el correr de las horas la temperatura irá en ascenso pero no superará los 28º C.