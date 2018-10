El ministro de Hacienda, Benigno López, reiteró que no existen recursos suficientes para poder cumplir con los pedidos de aumento presupuestario realizados por diversos ministerios y entes del Estado. Ante esto, la Comisión Bicameral de Presupuesto, optó por respetar el déficit fiscal, bajar las bonificaciones, pasajes y viáticos, y no pagar aguinaldos extras.

En entrevista con ABC Cardinal, el titular de la cartera de Hacienda indicó que los recursos disponibles para el próximo año son los que están previstos dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2019.

Así también, sostuvo que muchos creen que esta postura es una negación a un derecho que varios alegan tener y que todo se trata de una cuestión de voluntad del Ministerio de Hacienda o del Congreso, cosa que desmintió.

“Esos recursos que se presentaron a la hora de financiar el presupuesto es lo que hay”, indicó López a la 730 AM, al tiempo de recordar que con la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso lograron sumar cerca de US$ 400 millones más en reclamos salariales, pese a que no hay financiamiento para cumplir estos pedidos.

Sobre este mismo punto, el ministro afirmó que “no es que se negó lo que se pidió, sino que no se encontró la forma de financiar”. Por ello, considera que para el próximo año no será factible concretar los aumentos presupuestarios en diversas instituciones públicas.

López también habló de la necesidad de reformular el gasto público, mejorar el proceso de compra poniendo como ejemplo la economía de escala. De igual forma, mencionó que el otro punto donde está identificado el malgasto es en las transferencias condicionadas de los gastos sociales.

A su criterio, en algunos puntos de la cadena salarial “se paga muy mal” mientras en otros puntos sí existe una buena remuneración, por lo que considera que cada entidad que está reclamando mayores salarios debería revisar su escala de sueldos.

Finalmente, el titular de Hacienda resaltó la importancia de contar con una Ley de Responsabilidad Fiscal y la calificó como “un bien jurídico muy importante”. “Ser un país responsable fiscalmente nos va a permitir soportar la situación que se da en la región”, puntualizó.

RECORTAN GASTOS EXTRAS DE FUNCIONARIOS

El senador Stephan Rasmussen, integrante de la Comisión Bicameral de Presupuesto, mencionó que ante la avalancha de ampliaciones presupuestarias, decidieron respetar el déficit fiscal, bajar bonificaciones, pasajes y viáticos, no pagar aguinaldos extras y priorizar gastos en medicamentos y en educación.

Finalmente la propuesta será debatida por ambas cámaras del Congreso, para saber cuál será la hoja de ruta en el siguiente ejercicio fiscal, respecto al desembolso de dinero a las instituciones públicas.