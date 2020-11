“Me hacían cargar una pesada mochila, decía mi tío, todos debíamos cargar una y la mía era probablemente la más pesada porque era la que llevaba todas las cosas del campamento, me tenían como su sirviente. Caminábamos todas las noches hasta el amanecer”, indicó Hans Lindstrom a través de su cuenta de Twitter, añadiendo la fotografía con una serie de evidencias que pertenecería a los miembros abatidos del EPP.

Explicó que de acuerdo a lo comentado por su tío, Luis Lindstrom, tenían una pequeña radio a pila con un cable largo atado a su antena. “Por las mañanas arrojaba el cable bien alto por la rama de un árbol para captar señal y así escuchar las noticias del día. Sabíamos por la prensa lo que hacía la policía”, sostuvo.

Siguiendo con el relato de Lindstrom, precisó que cuando estaban cerca de una población, comían pollo y hasta gaseosa, pero cuando se encontraban lejos, les daban una cucharada de miel de abeja por la mañana y otra a la noche.

Esta imagen para mi es la más fuerte de todas, mas que la de los cuerpos abatidos anoche por la #FTC. Les cuento lo que ve y recuerda una víctima de secuestro por el resto de su vida. [hilo] pic.twitter.com/tJtFqBI4K5 — Hans Lindstrom (@hanstrom_) November 21, 2020

“Te daban una botella de agua y con eso te tenías que manejar, no les gustaba ir a buscar agua. Si te dan una botella de agua nomas qué vas a hacer, te vas a bañar o vas a guardar para tomar? No me pude bañar en 40 días!”, escribió Lindstrom, según lo comentado por su tío.

“Cuando salíamos a algún camino, para cruzar primero cruzaba uno adelante y dejaba una huella, después todos teníamos que cruzar pisando esa misma huella y el último se ponía una raqueta tipo pyta jovái por la bota para borrar la huella así nadie sabría cuántos cruzamos ni adonde”, agregó.

Luis Lindstron fue secuestrado por el EPP en julio de 2008 y tras más de un mes de permanecer en cautiverio fue liberado. Unos años después, en mayo de 2013 fue asesinado por miembros del grupo criminal en Tacuati, departamento de San Pedro.