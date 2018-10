Ovelar, en declaraciones a los medios, dijo que la clase política desde hace un buen tiempo está “muy desprestigiada” y que son ellos los responsables de esta situación. “Pero el deterioro al que llegamos hoy creo que no tiene precedentes en la historia de este país”, expresó.

Adelantó que el lunes, durante la reunión de Mesa Directiva, se analizarán las medidas a ser tomadas contra Cubas, por los improperios que lanzó contra casi todos sus colegas este jueves, antes de la sesión.

Ovelar agregó que es necesario analizar, no solo los cuestionamientos a Cubas sino también el porqué se llega tarde a la sesión. Dijo que levantó la sesión a las 9:33 luego de dar 20 minutos de tolerancia más otros 13 minutos.

“De que va a haber sanción no tengo ninguna duda, qué tipo y qué alcance ya dependerá de la decisión que se tome en mesa directiva y lo que los líderes y vicelíderes planteen luego de hablar con sus bancadas”, manifestó dejando en claro que la sanción más elevada podría ser de dos meses.

Indicó que trató de poner orden con mesura y que el Ministerio Público podría accionar ante los dichos de Cubas, ya que había amenazado incluso con quemar el Congreso.

Consultado sobre si los senadores pueden ser sancionados por sus dichos sostuvo: “en este caso creo que rebasa porque es una amenaza. Yo no soy pire pererî nomás. Me dijo que me quemaría en el Congreso. Yo lo tomo de una manera particular, pero si lo vamos a tomar de una manera amenazante o en serio, creo que tiene una connotación mucho más profunda”.