Julio Rolón, viceministro de Salud, mencionó que se estima que el 60 % de la población paraguaya tendrá COVID-19 pero la mayoría de los casos no se complicará.

El viceministro de Salud Pública indicó a NPY que el país debe prepararse ante el coronavirus y argumentó que esta crisis puede servir para prestar mayor atención al sistema sanitario e invertir para mejorarlo. “Tenemos que prepararnos para el escenario más catastrófico, esperando que no pase, tomando las medidas preventivas”, remarcó.

Según señaló Julio Rolón, se calcula que entre el 40 y 60% de la población paraguaya va a tener COVID-19, de los cuales el 80% será benigno, pero el resto requerirá de terapia intensiva.

Paraguay se está preparando para los escenarios más catastróficos que pueden darse en caso de que la propagación del coronavirus sea masiva, alegan desde @msaludpy.#NPY #NosConecta #LunesDeMina #QuedateEnCasaPy pic.twitter.com/0Ni1IhpNF2 — NPY Oficial (@npyoficial) March 17, 2020

Actualmente hay 775 camas de terapia intensiva en el país. De dicha cifra, el 80% está ocupada por pacientes.

“La infraestructura está, los equipos están viniendo, la próxima semana llegan más equipos, nosotros en 15 días vamos a tener probablemente 40 camas más. Antes que termine abril tenemos que estar con 90 camas planificadas”, indicó al respecto la autoridad.

Rolón mencionó que están analizando este y otros mecanismos para dar respuestas a los futuros pacientes. “Nosotros lo que vamos a hacer es tener lugares preparados para todos los escenarios, entre esos lugares se contemplan los albergues”, dijo sobre el punto.

Por otra parte indicó que muchos ciudadanos no se autorreportan al tener síntomas de la enfermedad, ya que temen ser encerrados en cuarentena o por los escraches de sus vecinos, lo que supone que existirían más casos del virus que no llegan al sistema, por lo tanto no forman parte de las cifras oficiales.