Todavía no se dio a conocer el tenor de la nueva denuncia realizada por la Conmebol por lavado de dinero, pero se apunta a que es dinero de las cuentas del expresidente de la matriz del fútbol sudamericano Nicolás Leoz, quien ya falleció en el 2019.

La denuncia que se había hecho en principio fue que Leoz se quedó con con US$ 53 millones de la Conmebol y la administración de Alejandro Domínguez, estaba abocada a recuperar ese dinero, en el 2019 se logró recuperar US$ 16 millones de esa plata y las hijas de Leoz dieron autorización a que la Conmebol retire dinero de dos cuentas que tenía su padre en el Banco Atlas y que fue fruto del escándalo de la FIFA GATE.

Nicolás Leoz, era amigo de Aldo Zuccolillo, dueño del banco y por esa razón el dinero lo guardaba ahí, es por eso que la justicia apunta a Atlas, para su investigación. Las pesquisas demostraron que el dinero desviado de la Conmebol fueron a parar al banco de los Zuccolillo.

Esta es una nueva denuncia y no tendría nada que ver con estos US$ 53 millones, pero todavía no se dio detalles del fondo de la cuestión, sin embargo el Banco Atlas sacó un comunicado en el que señalan que van a colaborar con la fiscalía para darle toda la información que requiera y que la gestión con sus clientes siempre se enmarcaron en las normativas legales.

Es sabido que ninguna institución se pude negar a colaborar con la justicia y este caso no será la excepción, pero también la entidad financiera está bajo investigación. Después de corroborar todos los documentos se llamaría a declarar algunas personas que por cuestiones de procedimiento sus nombres todavía no son dados a conocer.