El fiscal Itálico Rienzi intervino en el caso de Natalia Noemí Godoy, una joven madre de 29 años que murió arrollada en la madrugada de ayer domingo en Fernando de la Mora, cuando estaba esperando un bus para ir a trabajar. La responsable de este fallecimiento fue identificada como Florencia Noemí Romero Cantero, de 22 años. La misma estaba al mando del vehículo que protagonizó el fatal accidente de tránsito.

El investigador mencionó en entrevista con radio Monumental AM que aún no procedió a imputar a la conductora porque todavía no realizó una audiencia indagatoria, ya que ayer la mujer no se encontraba emocionalmente bien para hablar sobre lo ocurrido.

Rienzi comentó que no existen testigos de lo ocurrido pero que logró recolectar varias evidencias de la escena. “La hipótesis es que esta señorita iba de san Lorenzo a Asunción y al llegar al sitio se subió sobre la vereda e impacta por el cordón y muralla de un negocio, luego va por la parada de colectivo donde estaba la víctima esperando el colectivo y tenía un 5000 guaraníes en la mano. Después termina embistiendo contra un poste de alumbrado público y dio media vuelta. Se podría decir que venía a una velocidad importante, pero requiero de un examen técnico. Yo levanté una latita de cerveza que traje como evidencia, una latita pequeña de Pilsen, que estaba hacia el lado del conductor”, detalló.

En atención a que por recomendación médica la conductora del rodado involucrado en el accidente no se pudo someter al alcotest, el fiscal fue con una experta forense al sanatorio donde está internada la mujer para realizar la extracción de sangre. Se espera el resultado del examen.