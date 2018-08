La camioneta es una Toyota Hilux, negra, 4x4, modelo 2016 y que tiene un precio aproximado de 50.000 dólares. Figura a nombre de la firma Fitra SRL, pero desde el 2016 está en poder del ex concejal departamental de Paraguarí Juan Bogado, actual parlasuriano por Añetete. Hasta ahí parece que no hay nada anormal. Sin embargo, existe un dato muy llamativo en esta operación.

Fitra SRL ganó entre el 2015 y el 2016 las licitaciones para proveer el almuerzo escolar a la Gobernación de Paraguarí, durante la administración de Miguel Cuevas, actual titular de la Cámara de Diputados. Justo, también fue el período en que Juan Bogado era concejal departamental por la ANR de Paraguarí. Las licitaciones que ganó Fitra SRL alcanzaron un total de G. 30.000 millones, que desembolsó la gobernación de Cuevas, que nombró, para esos períodos, a su propio hijo, Enzo Cuevas, como “coordinador” del almuerzo escolar.

La relación entre Fitra y la Gobernación de Paraguarí durante la gestión de Cuevas tuvo también otras aristas. Por ejemplo, la firma se había instalado en una vivienda sobre la ruta que une Paraguarí con Villarrica, unos kilómetros antes de llegar al centro mismo de la ciudad de Sapucai, precisamente en la vivienda de Humberto Vega Zárate, quien hasta el 2015 fue uno de los principales proveedores de la gobernación con Cuevas al frente, pero que fue suspendido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y cuyo hijo fue nombrado “director de Desarrollo” en Diputados.

Ahora, a estos hechos se suma este “convenio” entre el ex concejal departamental Bogado y la cesión de la camioneta Toyota Hilux para que el ahora parlasuriano pueda utilizarla. Sin embargo, ambos aseguran que se pagan las cuotas correspondientes por el vehículo.

“NADA QUE VER”

Juan Bogado habló con La Nación y GEN sobre este caso. Se mostró en principio sorprendido e incómodo con la consulta. No obstante, para el parlasuariano que haya accedido a una camioneta de la empresa que gana licitaciones en su departamento, siendo él concejal departamental y tomando decisiones en la Junta sobre las licitaciones en cuestión, no representa nada raro.

–La Nación y GEN: ¿Usted sabía que la empresa era la misma que ganaba licitaciones para almuerzo escolar?

–Juan Bogado: Ya sé hacía dónde va tu pregunta, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso. Yo no tenía en cuenta eso.

–La Nación y GEN: ¿No le pareció a usted que podría levantar suspicacias que justo de la empresa ganadora de licitaciones usted reciba una camioneta?

–Juan Bogado: Y no, realmente no pensé en eso. Yo te voy a ser sincero. No tengo nada que esconder. Yo tenía una denuncia y por eso me fui a Inforconf y por eso es que necesitaba un sistema para poder comprarme una camioneta. Fitra retiró el vehículo y mediante un convenio me dio y yo entonces empecé a pagar en cuotas a Fitra. Ellos me ayudaron en ese sentido porque tengo amigos ahí en la empresa.

–La Nación y GEN: ¿Quiénes son sus amigos de la empresa?

–Juan Bogado: Y todos, todos los dueños. No hace falta que te diga nombres.

–La Nación y GEN: ¿Cuánto cuesta la camioneta?

Unos cincuenta mil dólares.

FITRA SRL

Para el propietario de Fitra SRL, Gustavo Trabucco, no existe algo anormal en que su empresa le haya entregado, con un sistema llamativo de financiamiento, una camioneta modelo 2016 a un concejal de un departamento en donde justo la firma ganó millonarias licitaciones. “No creo que haya nada de malo en eso, justo fue una persona que era concejal, pero no existe ningún impedimiento en la ley para que nosotros podamos vender un vehículo de nuestra propiedad a quien sea”, señaló Trabucco.

“Nosotros cerramos en abril del 2016. Juan Bogado fue uno de los tantos concejales que vino a ver el vehículo. No hay nada raro en esto. Yo he vendido miles de automóviles a mucha gente. Yo compré el vehículo y él tiene que pagarme la cuota en forma mensual. Si no cumple, le saco el automóvil. Yo no le puedo transferir la camioneta hasta que no pague hasta la última cuota. Ofrecí esa camioneta a todos los funcionarios de todas las gobernaciones y yo tengo que vender al que venga con plata en mano, no tengo en cuenta qué es ni quién es. Yo quería deshacerme de ese vehículo porque no me servía. No entiendo por qué estaría mal, es una boludez esto”, afirmó a GEN y La Nación.

“Realmente, yo puedo venderle a quien quiera. ¿Por qué no podría vender? Si es que le transfería o qué sin cuota de pago lo que tienen que sospechar, acá todo es legal”, afirmó nuevamente Trabucco en defensa de la suspicaz operación.