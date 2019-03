Los restos de Liliana González (37) fueron encontrados en varias partes en un domicilio de Villa 31, Buenos Aires, debido a que el único sospechoso, su marido y también paraguayo, Waldo Servián Riquelme (33), la habría descuartizado después de perpetrar el hecho.

“Estaba planificado el crimen, el viernes a la tarde vino la abuela paterna a llevar a los niños y esa noche ocurrió e todo”, relató en contacto con la 1080 AM la señora Lucía, madre de la fallecida.

Comentó que su hija y su yerno vivían juntos hace 15 años, pero que en los últimos tiempos Waldo Servían pretendía vender la casa por un millón de pesos, algo a lo que Liliana se oponía fervientemente.

“Me llamó y me contó, yo no voy a salir mamá de ahí, no voy dejar esa casa y ahí se fue a la Comisaría de Mujeres a denunciar el hecho”, comentó doña Lucía.

Hasta el momento el sujeto permanece prófugo y la Policía lo busca intensamente. Los familiares de la víctima viajan hoy a Buenos Aires.