El sacerdote Ricardo Moreno, asesor eclesiástico de la Pastoral del Exorcismo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, en charla con la radio 730 AM se refirió a la recomendación hecha desde dicha Pastoral respecto a la no celebración de la fiesta de Halloween.

El religioso indicó que es un común pensamiento en la Iglesia Católica que no se debe festejar en esa fecha pagana porque es una cultura que no es cristiana y porque “se presenta todo lo relacionado con la brujería, el ocultismo, la contaminación con lo oscuro y la fealdad“.

Hizo la aclaración que no van contra los disfraces, que más bien son inocentes, en cambio sí rechazan las prácticas que perturban la fe cuando se asocia con la fealdad, lo monstruoso, el crimen y lo diabólico.

“Las personas que comparten nuestra fe entienden el punto de vista que estamos indicando. No es solamente una recomendación que parte de lo espiritual, también hay estudios en el orden psicológico. Tenemos una gama de conductas, que exalta muchas veces aquello que va hacia la violencia, hacia el miedo, lo oscuro, lo tenebroso. También tenemos las conductas que nos llevan a tener una vida más alegre y más espléndida”, dijo.

Moreno sostuvo que en esta época, en muchos lugares del mundo, se acostumbra a realizar prácticas satánicas, con episodios de drogadicciones y mucha violencia.

El líder religioso aclaró que no se está faltando el respeto a las personas que tienen una creencia distinta porque se está hablando de prácticas que atentan contra la dignidad humana. “El simbolismo que tiene Halloween lleva a la destrucción de la persona”, dijo. “No estamos atentando contra la dignidad sino que estamos previniendo de peligros. No se trata de despojar a las personas ni de su libertad, ni de su dignidad, ni que se le haga menos persona. No se trata de ningún tipo de sumisión involuntaria. No se trata de una cuestión de despojo de la libertad. Al contrario. No estamos impidiendo ni prohibiendo de manera taxativa”, agregó.

ALGO INFANTIL QUE TIENE ORIGEN PAGANO

Días atrás, el diácono y asesor espiritual Bernardo Figueredo, de la Pastoral del Exorcismo y Liberación, refirió que no debería ser celebrada por la comunidad cristiana, ya que tiene un trasfondo satánico.

“Los católicos no podemos acogernos a estas festividades, ya que corresponden al año nuevo satánico y donde se realizan varios sacrificios. Según estadísticas, en la fecha de Halloween se realizan un gran número de secuestros de criaturas”, dijo el religioso.

Según relató, la ciudadanía debe comprender que estas festividades poseen un origen histórico y con una carga simbólica que no comulga con las tradiciones y costumbres de la Iglesia Católica. Por el contrario, Halloween representa todo lo opuesto a los valores cristianos.

“Muchos desconocen el simbolismo y trasfondo de esta fecha. Parece algo infantil, pero posee un origen histórico pagano, donde los celtas realizaban sacrificios humanos. En contrapartida, buscando combatir estos rituales, el papa Gregorio tercero promulgó el 1 de noviembre el día de los mártires cristianos”, expresó.

A su vez, hizo un llamado a cuidar las parroquias del país, ya que en estas fechas previas al Halloween personas practicantes de estos rituales buscan robar hostias y objetos representativos del cristianismo con el fin de realizar herejías. La pastoral social desde hace 5 años viene realizando trabajos de contención y concientización a la ciudadanía con el fin de evitar la repercusión y celebración de estas fiestas a las que consideran paganas.