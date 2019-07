El fiscal Manuel Doldán indicó que el ministro de Justicia, Sergio Moro, rechazó la apelación que presentó la defensa de los connacionales prófugos contra la decisión del Consejo Nacional de Refugiados (Conare), el cual había hecho lugar al pedido de la justicia paraguaya.

El exmagistrado brasileño Moro alegó que los hechos que llevaron a la concesión del refugio en el 2003 ya no existe, por lo que no hay razones para pensar que en Paraguay no habría debido proceso y juicio justo, dado al vigor de su democracia.

El refugio a los tres fue otorgado por la Conare el 1 de diciem­bre del 2003 en el gobierno brasileño del socialista Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre los presuntos secuestradores existe una orden de captura internacional desde hace 17 años, por lo que no pueden salir del Brasil. Con la decisión del ministro Moro, debe correr el pedido de extradición requerido por el Paraguay para que los supuestos secuestradores afronten el juicio por el caso de María Edith Bordón de Debernardi.

“A partir de este momento el estatus de refugiado está cesado de manera definitiva. Ahora se da el pedido de captura contra estas personas. Luego vendrá el proceso de extradición, que no posee un plazo en específico, porque los detenidos pueden voluntariamente someterse y venir al país o enfrentar un proceso formal de extradición y ahí se dependerá a la celeridad de la justicia brasileña y de la actuación de sus abogados”, detalló Doldán en charla con la 730 AM.

Respecto al paradero de los prófugos, el fiscal sostuvo que recién ahora serán buscados y detenidos. “En el transcurso del día vamos a saber si están desaparecidas o prófugas estas personas”, remarcó.