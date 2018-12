El director y asesor jurídico de Basa, Car­los Palacios, explicó al diario La Nación que Mes­ser solo realizó operaciones puntuales de reporto. Los fon­dos utilizados por el extranjero para fondear dichas inversio­nes no se recibieron de paraí­sos fiscales ni de cuentas sos­pechosas del exterior, sino del Banco Nacional de Fomento (BNF), donde ya operaba desde mucho tiempo atrás. Y Basa hizo la debida diligencia para investigar el origen de dichos fondos.

Aclaró que todo fue verificado por la Superintendencia de Bancos e informado a la Fis­calía que investiga el caso, sin que exista ningún cuestiona­miento a los procedimientos de control y diligencia. Alega, por otra parte, a pesar de que las operaciones realizadas a través del Banco Basa fueron perfectamente lícitas y relati­vamente ínfimas con relación al movimiento financiero total de Messer en Paraguay, cerca del 6% del total, el diario 5 Días solo enfocó sus ataques mediá­ticos contra la entidad.

–¿Cuál es el propósito de la demanda promovida por el banco al diario 5 Días?

–La demanda tiene como propósito obtener un resar­cimiento por el daño repu­tacional, causado por el dia­rio 5 Días al Banco Basa, a raíz de reiteradas publicacio­nes falsas que aparecieron en dicho medio durante el mes de diciembre, en el marco de una campaña sistemática de difamación. Durante varias semanas dicho medio publicó en tapa titulares impactan­tes con imágenes denigran­tes, vinculando sin prueba ni fundamento alguno al banco y sus directores con operaciones sospechosas o directamente ilícitas, vinculadas al lavado de dinero. Y esto, para una enti­dad financiera, constituye una afrenta muy seria que daña su buen nombre y reputación, y no puede quedar impune.

–¿No implica esta acción un intento de cercenar el dere­cho de la prensa de informar libremente?

–De ninguna manera. La Constitución Nacional garan­tiza la libertad de prensa y de información, pero estos dere­chos tienen una contracara y un límite, que está dado preci­samente por la obligación que también tienen los medios de brindar información veraz y de no causar daño a la repu­tación de las personas propa­gando informaciones tenden­ciosas o directamente falsas. En este caso, el diario 5 Días se ha pasado de la raya, ha roto todos los límites de la ética periodística y ha abusado cla­ramente de su derecho a infor­mar, exponiendo a la entidad a un serio desprestigio y daño reputacional, asociándola sin prueba ni fundamento alguno a hechos punibles gra­ves como el lavado de dinero, y en especial, al buscar instalar en la opinión pública la falsa noción de que el banco consti­tuía una suerte de pieza clave en el sonado caso Messer.

–¿Darío Messer era cliente y operaba con el Banco Basa?

–El banco explicó reiterada­mente que el Sr. Darío Messer solo realizó con Basa operacio­nes puntuales de reporto, con­sistentes en la compraventa de títulos valores con pacto de recompra, que es una típica operación financiera para captar liquidez, regulada por el Banco Central, y que reali­zan habitualmente todos los bancos. Los fondos utiliza­dos por Messer para fondear dichas inversiones no se reci­bieron de paraísos fiscales ni de cuentas sospechosas del exterior, sino del Banco Nacio­nal de Fomento, donde Mes­ser ya operaba desde mucho tiempo atrás, y Basa hizo la debida diligencia para investi­gar el origen de dichos fondos.

Todo esto fue verificado por la Superintendencia de Bancos e informado a la Fiscalía que investiga el caso Messer, sin que exista ningún cuestiona­miento a los procedimientos de control y diligencia emplea­dos por nuestra entidad, que han sido impecables.

Por otra parte, según la infor­mación dada por la Fiscalía, Darío Messer habría movido a través del sistema finan­ciero paraguayo unos US$ 40.000.000 aproximada­mente, a través de distintas entidades bancarias, no solo el BNF, sino de otros bancos privados también, cuyos nom­bres pueden ser consultados en la página web del Ministerio Público. Sin embargo, a pesar de que las operaciones reali­zadas a través del Banco Basa fueron perfectamente lícitas y relativamente ínfimas con relación al movimiento finan­ciero total de Messer en Para­guay, aproximadamente un 6% del total, el diario 5 Días solo ha enfocado sus ataques mediá­ticos contra nuestra entidad, presentándola como una “pieza clave” en las actividades de lavado de dinero atribuidas al referido ciudadano brasileño, y presentando a la entidad como una “lavandería a cielo abierto”, según uno de los titulares más irresponsables y catastróficos que publicó dicho medio a prin­cipios de diciembre.

El diario 5 Días manipuló, dis­torsionó y trató la informa­ción de manera discriminato­ria, con el claro propósito de dañar la reputación del banco. Es un hecho gravísimo y anti­jurídico, y por ese motivo el Directorio del Banco tomó la correcta decisión de deman­dar a la editora y al director del diario.

–¿Qué más se puede especi­ficar sobre el caso?

–No es fácil tomar la decisión de promover una demanda con­tra un medio de prensa, porque la línea que separa el derecho constitucional a informar y el derecho de las personas de no ser agraviadas y dañadas en su reputación por la propagación de noticias falsas, no siempre es nítida. Pero en este caso, al ana­lizar el conjunto de publicacio­nes que realizó 5 Días durante las últimas semanas, atacando y denigrando sistemática­mente a la entidad y a sus direc­tores con noticias tendenciosas y falsas, no cabe ninguna duda que dicho medio ha trasvasado todos los límites de lo tolerable, ha abusado de sus derechos y debe responder por el daño cau­sado.

No debe perderse de vista un factor agravante, y es que el diario 5 Días es un medio espe­cializado en difundir noticias económicas y del ámbito finan­ciero, se supone que su direc­tor y sus periodistas son perso­nas conocedoras de la materia sobre la que informan y saben perfectamente de la sensibi­lidad del negocio financiero, que se apoya principalmente en la confianza del público.

Además, las noticas del diario 5 Días están dirigidas princi­palmente al sector empresarial y siendo la banca corporativa uno de los principales negocios de Basa, esta campaña difama­toria ha llegado y tenido difu­sión entre los clientes actua­les y potenciales del banco, se ha difundido por redes socia­les y ha quedado registrada en bases de datos digitales. Feliz­mente el Banco Basa es una entidad financiera muy sólida y su prestigio está bien con­solidado en nuestro mercado, y gracias a ello esta campaña mediática no ha logrado deses­tabilizarla, pero aun así el daño reputacional ha sido delibera­damente causado. Y el medio y su director deberán responder por ello.