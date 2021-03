Mauricio Vasconsellos, representante del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) y directivo de la línea 65, confirmó que hay menor cantidad de buses en la vía pública, porque muchas empresas no pueden reparar los buses. "Hoy no hay reguladas, hay un problema de trasfondo de la tarifa y los buses están en el taller. La mayoría está en esa situación y muchas recurren a soluciones parches. Ninguna empresa puede solucionar el problema mecánico”, dijo pero no supo precisar cuántos buses están en el taller.

El vocero del sector indicó que los 9 millones de dólares representa mucho dinero pero que es poco al hacer un porcentaje de lo que representa del costo del pasaje. Y recalcó que el subsidio es para los pasajeros, pero no para los empresarios.

Por su parte, Ignacio Cárdenas, presidente de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana y Asunción (Ucetrama), alegó que si bien se siente lo mismo en las calles, hay una gran diferencia entre la regulada y lo que pasa actualmente. "Cuando hay regulada es cuando se sacan menos buses, ahora sí existe una caída del servicio por una situación económica. El usuario siente lo mismo, pero es algo totalmente diferente", agregó.

A su vez, Alejandro Zuccolillo, directivo de la empresa Magno - Línea 12, dijo que es el momento de hacer una reforma del transporte público y por ejemplo, que el subsidio del Estado vaya al pasajero y ya no a las empresas transportistas. “Estamos atrapados en un paradigma, muchos creen que es un negocio empresarial o un negociado en contubernio con el Gobierno, mientras en el extranjero consideran que el transporte es un derecho universal”, indicó el Confederación de Transportistas del Paraguay (Cotrapar).

El empresario dijo que el año pasado tuvo una pérdida de 5.800 millones de guaraníes, y que “cerrar su boliche” conllevaría al despido de 400 personas y dejar de prestar un servicio público. “El modelo de transporte público es perverso porque si trabajás poco y sacás menos buses, ganás mucho (igual percibe el mismo monto de subsidio), pero si trabajás mucho, perdés. Hoy hacer una regulada es un buen negocio por el modelo perverso, porque beneficia el no servicio”, reconoció.

Coincidió Cárdenas, quien además resaltó que la importancia de seguir con el billetaje electrónico. “El Gobierno debe declarar una emergencia del sistema del transporte público porque nuestra rentabilidad está baja”, dijo. “Hay que dejar de lado el populismo”, agregó.