César Ruíz Díaz, titular del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), manifestó que una vez que que los emblemas privados oficialicen la suba de los precios del combustible, analizarán el porcentaje de ajuste que tendrá el pasaje del transporte público.

“Esperar que suba el precio de los emblemas privados, no tenemos interacción ni preocupación por el precio que maneja Petropar. Ninguna empresa de transporte público compra directamente de Petropar, su precio no incide”, dijo Ruíz Díaz a la 970 AM.

Señaló además que la variación del dólar, es otro de los elementos que se deben de tener en cuenta para los reajustes en el precio del pasaje.

“Lo que podemos garantizar es que el impacto no será menor”, señaló. En ese sentido, manifestó que el reajuste será aproximadamente de G. 250.

“Hoy tenemos un solo emblema (Puma) que ha comunicado el ajuste oficial, faltan los otros emblemas”, finalizó el titular de Cetrapam.