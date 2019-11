El suboficial segundo Basilio Brizuela y el propietario de la estancia allanada, Patricio Campos Lugo (80) son las víctimas fatales del operativo encabezado por el fiscal Joel Cazal con el grupo Halcón de la Policía Nacional.

La comitiva llegó hasta la vivienda en busca de los autores del secuestro y asesinato del ganadero Dilson Bello Dos Santos (59), pero supuestamente el propietario los recibió con disparos, por lo que se produjo un enfrentamiento en el que mataron a don Campos Lugo.

“No puedo entender, no me cabe en la cabeza que oficiales preparados no puedan reducir a un señor de 80 años”, lamentó Marco Lugo, hijo de Patricio Campos Lugo, en entrevista con Universo 970 AM.

Reveló que su padre pensó que los policías eran delincuentes, ya que en total lo asaltaron siete veces, y desde entonces tiene un arma en casa para defenderse de los delincuentes, quienes lo “visitaban” cada vez que él compraba animales.

El fallido operativo desarrolló esta mañana en la colonia María Auxiliadora, estancia Sereno, distante a 70 Km de Pedro Juan Caballero y a 35 Km de Capitán Bado.