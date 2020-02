En entrevista con la radio 650 AM, el ex jefe comunal mencionó que la acusación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) forma parte de la estrategia procesal de “desvío de la atención” que realiza la Procuraduría General de la República (PGR). Según el MOPC, Mario Ferreiro es el responsable de que no continúen los trabajos del metrobús por no haber liberado la franja de dominio. Esta postura se da en el marco de la demanda entablada por la empresa portuguesa Mota-Engil, que exige una indemnización de US$ 25 millones.

El exintendente indicó al respecto que con sus abogados está “atendiendo varios frentes” y que en este caso está confiado en que no tiene grado de culpabilidad. “Yo decía que falta poco para que digan que Lee Harvey Oswald no actuó solo, parece que Mario Ferreiro tuvo que ver con la muerte de John F. Kennedy en 1963”, ironizó. “Estoy absolutamente tranquilo en este caso, más que en los otros, porque es insólito traspasar (la responsabilidad) a la Municipalidad de Asunción una obra nacional e intermunicipal que pasa por varios municipios”, alegó.

Ferreiro reconoció que su administración frenó el avance de las obras porque no se cumplían los requisitos para que ingresen a la ciudad de Asunción. Sostuvo que los propios frentistas agradecieron su actuación “estricta y rígida” en el cumplimiento de las ordenanzas municipales. “No es así nomás que se hace una obra, nosotros protegimos a la ciudad”, alegó.

Así también argumentó que hubiese sido una hecatombe haber permitido el ingreso de las obras en la capital del país. “Una obra abandonada en Calle Última, zona Mercado 4 o en el microcentro hubiese sido lapidario. Por suerte mis técnicos pusieron las condiciones para que avance y hubo un tramo aprobado, pero no sé por qué no se hicieron los trabajos ahí”, remarcó.

Consultado sobre si llegó a recibir exhortos del MOPC para proceder a la liberación de la franja de dominio, dijo que “normalmente las obras del gobierno entran a un trabajo técnico meticuloso que lleva mucho años, (…) y en todos los casos se trabajó con la idea de hacer, pero no hacer de cualquier forma”. La liberación de la franja debe hacerse mediante un sistema de compensaciones millonarias, las cuales no figuraban en el proyecto del Gobierno Nacional, de acuerdo con la exautoridad.

Por último aseguró que siempre apostó por encontrar soluciones a la problemática. En ese sentido reveló que dos días antes de su renuncia, mantuvo una reunión con el ministro de Obras Arnoldo Wiens para reactivar el proyecto denominado Sitibús, que es una simplificación del Metrobús, que no toca la franja privada y tampoco obliga a cerrar toda la calzada para las obras.