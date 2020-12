El doctor José Medina, neutropediatra de Bianca, confirmó que no participó, ni fue consultado por los integrantes de la Comisión de Bioética sobre la salud de la paciente, pese a que en el informe concluyen que ni siquiera el tratamiento aplicado hasta ahora funcionó.

“Al no haber una contraindicación, no se puede prohibir la medicación, la conclusión no es jurídicamente limitante”, explicó Medina en comunicación con la 1080 AM en relación alZolgensmaMR Onasemnogen abeparvovec, . Aclaró sin embargo que los laboratorios requieren de un dictamen de un comité de bioética para suministrar el medicamento.

Si bien reconoció que la atrofia muscular es una enfermedad degenerativa que va en “picada”, el tratamiento permite estacionar ese deterioro. “Impedir la muerte ya es un progreso”, subrayó.

Este nuevo tratamiento que es solicitado por los padres no tendría efecto positivo, dado el daño ya instalado en la niña, que es irreversible. Se desconoce si ZolgensmaMR Onasemnogen abeparvovec, tenga un efecto en la detención de algún daño mayor al que presenta la niña en la actualidad, o si puede provocar efectos adversos no deseados de la enfermedad, en la paciente.