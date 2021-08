“Tengo un mensaje de la abogada del senador y dice que él reconoce el resultado positivo de ADN. Ayer retiré el resultado que es el mismo que tienen, porque solo las dos estábamos autorizadas por el laboratorio para acceder a ese documento” expresó Eva de Witte, abogada de la joven, en entrevista con radio Monumental.

En esa línea, la letrada indicó que el legislador siempre se hizo cargo no solo de su clienta sino también del bebé de ambos, durante el embarazo y posterior al parto, además de pagar el departamento donde reside actualmente y dejarle cierta suma de dinero.

No obstante, le tomó por sorpresa el monto de G. 10 millones que Zavala se ofreció a pagar mensualmente. Sobre ese punto, indicó que su clienta no está de acuerdo con la suma ofrecida, ya que es mucho menor de lo que venía recibiendo por parte del senador

“El niño no tiene nada, él sabe perfectamente eso. No es justo que el bebé tenga que ir en taxi a su pediatra. Lo que se busca con esto es que el niño acceda a los mismos beneficios que de los demás hijos del senador. Él ya no tiene chicos pequeños y están estudiando en el extranjero”, apuntó.

Bajo este nuevo escenario, el senador tiene dos opciones: puede presentarse con su abogada y reconocer a su hijo el día de hoy, en base al resultado del ADN, o dejar que el proceso continúe y el Juzgado ordene al Registro Civil la inscripción de la criatura.

Cabe mencionar que la demanda por filiación y reconocimiento saltó el mes pasado, cuando Zavala se negó a reconocer al niño que tuvo con la joven de 25 años, quien quedó embarazada luego de 4 años de relación extramarital.

“Él siempre le pedía tiempo a mi clienta, porque tiene familia y debe prepararlos para esto (reconocimiento del niño)”, puntualizó.

Por último, dijo que la demanda por filiación está en el primer turno y la de prestación alimentaria en el tercer turno en el Juzgado de la capital.