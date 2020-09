El ministro realizó el pedido en conferencia de prensa esta mañana.

“Déjennos trabajar, este ministro les pide que nos dejen trabajar, estamos dando resultados en el país ¿o les molesta cuando hay una buena gestión?, seguramente sí. El Paraguay lo vamos a construir los que damos resultados y no los que, a través de un escritorio, se ponen a criticar lo que otros hacen”, expresó Durand.

En cuanto a los documentos consumidos por el incendio, Durand sostuvo que están digitalizados, cuentan con respaldo y copias de seguridad, y además señaló que serán recuperados en una semana.

Asimismo, dijo que ninguna situación desviará el trabajo de la entidad y que para fin de año llegarán a 20 mil viviendas sociales a través del programa Fonavis (Fondo Nacional de Viviendas Sociales).

“El Ministerio está trabajando bien y el que no quiera ver o entender que hay transparencia, que demuestre lo contrario, pero no a través de titulares que no corresponden a la verdad”, puntualizó el secretario de Estado.

Por último, mencionó que no se detectaron indicios de un incendio provocado en las primeras averiguaciones y peritos del Cuerpo de Bomberos y de la Empresa Aseguradora se encuentran abocados a determinar las causas del incendio.

Cabe recordar que el incendio en la sede del MUVH ubicado sobre las calles Manuel Domínguez entre Independencia Nacional y Yegros, afectó documentos y mobiliarios de la institución. Los funcionarios de las oficinas afectadas, fueron reubicados para que continúen con sus labores sin ningún tipo de interrupción.