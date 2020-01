Por diferentes vías el IPS comunicó semanas atrás a los 22.000 beneficiarios del seguro, que se procedería a la exclusión por contar con RUC y no depender económicamente del aportante. Las autoridades sostienen que nada se hizo de la noche a la mañana y cuentan qué pasará con los que ya venían siguiendo un tratamiento.

Cuando Andrés Gubetich asumió la presidencia del IPS en reemplazo de Andrés Rodríguez, se solicitó un informe al Ministerio de Hacienda sobre la cantidad de beneficiarios que facturan. La primera cifra dio como resultado 60.000, luego de un filtro bajó a 40.000 y el tercer informe que data de diciembre quedó en 22.000, exactamente el número que hoy quedó fuera del IPS.

“No es una cuestión que no sabían, dentro de ese periodo se comunicó a la gente, por correo, por teléfono etc. quizás nos faltó una rueda de prensa, reconozco y pido disculpas, pero se avisó”, afirmó Gubetich en contacto con Universo 970 AM.

Recalcó que la ley faculta al IPS a excluir a quienes cuentan RUC, pues este simple hecho les indica que alguien ya no depende económicamente del titular aportante, pese a que sus ingresos no alcancen ni siquiera un sueldo mínimo.

“Le ley habla de dependencia, desde el momento en que tenés un RUC, el RUC hace plena fe que tenés actividad comercial y dejás de ser dependiente de tu familia”, insistió Gubetich y aclaró que la carta orgánica no establece un monto mínimo de facturación por lo que no importa si el propietario del RUC factura poco o mucho.

Sobre este punto puso un ejemplo práctico. Eduardo ingresa como aportante, al poco tiempo se casa y su esposa pasa a depender de él y se convierte en beneficiaria, pero a los tres meses la señora se recibe de abogada o arquitecta y comienza a facturar, pero no comunica al IPS. No obstante, luego de un tiempo la previsional toma conocimiento de que la mujer ya cuenta con RUC, por lo que la ley habilita a excluirla de manera automática.

Para Gubetich el objetivo de esta disposición es beneficiar al asegurado y a quienes sí tienen derecho a recibir la atención, pues los excluidos hoy quitan tiempo, profesionales y turno a los titulares. Además, esta resta representa un ahorro de 44.000 millones de guaraníes.

Consultado acerca de la gente que tiene el RUC inactivo o que recientemente lo anularon, indicó que deberán presentar la constancia de no contribuir para que se los reincorpore como beneficiarios.

¿QUÉ PASA CON LOS QUE SEGUÍAN UN TRATAMIENTO?

Ante el pedido de flexibilidad del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, de este listado de 22.000 excluidos, habrá una consideración especial con quienes vienen siguiendo un tratamiento por enfermedades catastróficas o quienes se encuentren internados, pero no así con lo que ya se encuentren 100 % sanos.

OFICINA DE RECLAMOS

El IPS amplió el horario de atención para recibir los reclamos de quienes necesiten aclaración por los bloqueos a beneficiarios.

En la Casa matris, sobre Nuestra Señora de la Asunción esquina Haedo, las puertas están abiertas de 7:15 a 17:00, de lunes a viernes.

En el Departamento de Servicios de AOP, Nuestra Señora de la ASunción entre Humaitá y Piribebuy de lunes a viernes de 715 a 17:00 y los sábados y domingos de 7:00 a 12:00.