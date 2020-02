Este lunes siguió la notificación del municipio asunceno a los limpiavidrios y cuidacoches respecto a la prohibición de sus actividades irregulares en la vía pública. Esta disposición no fue del agradado de esos sectores.

Vicente Gómez, presidente de la Asociación de Cuidacoches, lamentó que los colorados los utilizaron durante 30 años para fines proselitistas. “Nos arrearon, vinieron a comprar la conciencia y nos mienten hasta ahora. Nosotros dimos más de 7.000 votos a varios concejales e intendentes, sin nada a cambio. Cuando se candidató, Nenecho Rodríguez llegó a mi casa y se comprometió a hacer varias cosas pero no cumple y ahora nos apuñala por la espalda”, arremetió.

En entrevista con la R800 AM dijo que los cuidadores de los automóviles son conscientes que lo que hacen “no es un trabajo”, por lo cual ya habían pedido que se realice una bolsa de trabajo para el sector. Sin embargo, aseveró que nunca esta solicitud tuvo eco en las autoridades.

“Para mí este es un trabajo. Yo también quería tener un trabajo digno, pero no puedo por mi edad. Tengo 60 años y lastimosamente esta edad ya no me permite tener un trabajo fijo”, dijo e indicó que hace 30 años se dedicaba a la albañilería pero que tras un accidente, comenzó a cuidar vehículos.