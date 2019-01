El doctor Pablo Lemir, médico forense del Ministerio Público, confirmó que la inspección practicada al cuerpo del subjefe de Antisecuestro, comisario Rufino Acosta, revela que el mismo falleció por un solo disparo de arma de fuego, cuyo proyectil ingresó en la parte posterior de la cabeza, desde la nuca, y no llegó a salir del cráneo. La víctima tuvo una muerte encefálica instantánea.

Sus restos serán trasladados hasta la Funeraria Aurora (sobre la avenida Sacramento) y luego hasta el barrio San Miguel, de Ñemby.

El comisario Teófilo Giménez, jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana de Amambay, comentó a la 970 AM que el ahora fallecido y su personal estaban investigando los pasos de una banda de secuestradores de Silvinio Vilalba, pero que se toparon con los mismos en pleno trabajo de inteligencia.

“Repentinamente en un camino vecinal se encontraron con los delincuentes. Empezaron a disparar inmediatamente contra el personal policial”, dijo el uniformado.

CRIMINALES DETENIDOS

El comandante de la Policía Nacional, Walter Vázquez, comentó a 970 AM que el enfrentamiento arrojó además cuatro personas detenidas, un fallecido y dos heridos en el bando criminal.

El abatido fue identificado como Estanislao Ferreira Chávez (50), con frondosos antecedentes. Resultaron heridos Cecilio Candia Cáceres (35), quien también tenía orden de captura por secuestro y robo agravado, y Rafael Benítez Dos Santos (53). También Crispín Ferreira (43) y Plácido González (39), ambos con orden de captura por tentativa de homicidio, fueron detenidos.

POLICÍAS INFIELES

“La participación de algún agente infiel o infieles en la Policía no se puede descartar nunca y es muy posible que incluso alguno de ellos hayan abortado en algún momento inclusive operativos policiales o que la gestión de algunos de ellos le cueste la vida a los policías que tratan de cumplir buenamente su deber, pero no tenemos en este momento elementos de quiénes son”, expresó el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor a la 730 AM, sobre la posibilidad de que Rufino Acosta haya sido traicionado por sus camaradas.

Ahora la Policía está tras los pasos de otra persona que integra esta banda criminal y que está plenamente identificada.

El enfrentamiento ocurrió en la colonia Nueva Jaú de Capitán Bado, departamento de Amambay.