Marcelo Gabriel Sosa Díaz, de 23 años, y María Araceli Sosa Díaz, de 22, están imputados por homicidio doloso en grado de cómplices, por haber estado en la casa del horror y supuestamente no haber percibido nada llamativo, siendo que estaban enterrado bajo cal los cuerpos de Dalma Rojas, su hijos pequeños, su madre Elva Rodas y su padrastro Julio Rojas, cuyos cadáveres ya estaban comenzándose a descomponer.

Según revelaron los intervinientes, estos hermanos fueron hasta el sitio durante el fin de semana para participar de un karaoke, invitados por Bruno Marabel (19) y su novia Alba Rosalía Armoa Núñez (18).

El abogado Eduardo Lezcano, representante legal de los hermanos imputados en el marco de múltiple homicidio, mencionó a la 970 AM que Araceli conocía hace tres meses a Bruno porque son compañeros de trabajo en el local de Burger King de Palma, pero que hace cuestión de 15 días comenzaron a entablar una conversación más amistosa. “Se acercaron más y ahí fue cuando le invitó al supuesto karaoke, pero según Araceli se iba a hacer pero no se concretó porque existió celo entre Bruno y Alba, quien era su novia, y otra chica Luz, al final terminó de balde el karaoke, quedando en el lugar Bruno y Alba”, contó.

El letrado sostuvo que en esa noche recién su otro cliente Marcelo conoció al supuesto autor material del quíntuple homicidio.

La joven señaló, según su defensor, que ambos ingresaron a la parte principal de la vivienda, pero que no percibieron nada macabro. “Llegaron a entrar una parte, pero no vieron nada raro, pero Araceli dijo que sí le llamó la atención que había un fuerte olor a orín de perro. Ellos no tienen nada que ver, no estaban enterados de lo que hizo Bruno. Para ellos él era (una persona) medio normal”, puntualizó.