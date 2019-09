El monseñor Cristóbal López Romero, sacerdote español naturalizado paraguayo, expresó su gratitud y alegría tras ser confirmado como futuro cardenal por el Papa Francisco y sostuvo que Paraguay no debe considerarse más o menos por el hecho de no haber tenido a un purpurado. "Mi título y diploma de mayor categoría es el ser hijo de Dios", afirmó.

En la jornada de ayer se dio a conocer la información de que el Papa Francisco celebrará un consistorio el próximo 5 de octubre para la creación de 13 nuevos cardenales.

Uno de los nombrados por el Sumo Pontífice para formar parte del colegio cardenalicio es el monseñor Cristóbal López Romero, quien actualmente se desempeña como arzobispo de Rabat, en Marruecos.

El mismo es español de nacimiento (nacido en Vélez-Rubio, Almería) pero obtuvo la nacionalidad paraguaya hace unas décadas atrás cuando se encontraba de misión por nuestro país.

En 1984 y teniendo la edad de 32 años, López Romero fue destinado a Paraguay, lugar en el que pasó 18 años de su vida sacerdotal. Durante ese lapso de tiempo fue Provincial de Paraguay (de 1994 al 2000), además de haber ocupado distintos cargos como el de Presidente de la Conferencia de Religiosos y fundador de la Asociación de Comunicadores Católicos de Paraguay. Igualmente, también fue miembro del consejo asesor del Ministerio de Educación.

A través de su cuenta de Facebook, el monseñor envió un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que se pusieron en contacto con él para expresarle sus felicitaciones y muestras de cariño luego de ser confirmado como futuro cardenal. De igual manera, agradeció al Papa Francisco la deferencia que ha tenido con él y aseguró que “se propone continuar sirviendo a la Iglesia ayudándole en lo que necesite”.

“Reitero lo que ya expliqué cuando se me nombró obispo: mi título y diploma de mayor categoría es el ser ‘hijo de Dios’, y lo obtuve en el bautismo. Estoy en lo más alto (como la mayoría de vosotros); no puedo ascender ni ser promovido, puesto que más que hijo de Dios no se puede ser”, expresó en su post.

Según López Romero, “el ser obispo, sacerdote, cardenal o papa no es sino un servicio concreto que se hace a la Iglesia y en la Iglesia pero que no pone por encima de nadie”.

En entrevista con Radio Ñanduti, aseguró que los cardenales no representan a naciones y que no es que Paraguay sea más o menos porque no haya tenido hasta la fecha a un cardenal propio.

Igualmente, aclaró que los cardenales son auxiliares del Papa que están para ayudarle, aconsejándole o realizando tareas que él les encarga dentro de la Iglesia Universal “donde todos somos hermanos más allá de las nacionalidades”.

“Comprendo la alegría de muchos amigos míos por este nombramiento y la alegría de poder decir hay un cardenal paraguayo, aunque no sea de nacimiento sino naturalizado, pero no hay que exagerar esa alegría. Alegrémonos por cosas más profundas, que sean de beneficio para todo el pueblo de Dios y todo el pueblo paraguayo”, indicó el monseñor a la 1020 AM.