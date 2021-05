En entrevista con las radios Universo 970 AM y UNO 650 AM, el contralor Camilo Benítez mencionó que la Cámara de Senadores, por unanimidad, pidió a su institución que realice una auditoría de las finanzas de las márgenes derechas de las binacionales Itaipú y Yacyretá. “El Senado nos dio un plazo de 60 días para entregar el informe. Nosotros estamos esperando una respuesta definitiva”, agregó.

Respecto al caso de Itaipú, sus administradores presentaron una nota solicitando una prórroga para contestar a la Contraloría, porque primero iban a recurrir a las autoridades de ambas márgenes para tener una postura final. En tanto que Yacyretá no presentó pedido alguno de prórroga, sino más bien solo advirtió que iba a hacer lo mismo que la otra binacional, pero ya dejando entrever que su respuesta a la intervención de los gastos sociales iba a ser negativa.

Según publica La Nación, Óscar Ovelar, secretario general de Yacyretá, confirmó que no permitirán el acceso a la Contraloría por el estatus de binacional que tienen. “La postura de ellos es totalmente contraria a la auditoría, venimos diciendo, no es posible, no vamos a permitir. Vamos a trasladarle a la Contraloría la posición de nuestro socio, ahí a Juan Carlos (asesor jurídico de la EBY) le dieron mucha jurisprudencia, del lado argentino, a través de una ley nacional, también quisieron entrar en una binacional, lo que no es posible”, expresó.

Ante esto, el contralor Benítez refirió que esperan tener la respuesta de manera oficial para adoptar las siguientes medidas. En ese sentido adelantó que “el único camino es pedir una orden judicial para exigir que se nos otorgue eso, tenemos un mandato constitucional. Creemos que la competencia de la Contraloría está por encima de tratados. No comparto el criterio de que no pueda auditar el margen derecho de las binacionales”.

“Cuando hay una negativa el único camino es aplicar el artículo 20 y solicitar al Poder Judicial una orden. Creemos que tenemos competencia para realizar la auditoría. Voy a agotar todas las instancias. Estamos viviendo tiempos excepcionales. La Constitución Nacional es la ley suprema del Paraguay y está por encima de los tratados internacionales”, dijo e incluso recordó que existen antecedentes de incursiones a las binacionales de parte de organismos contralores.

“Tenemos que ser soberanos del gasto de nuestros patrimonios. Se quiere saber cuánto dinero recibieron las binacionales, cuánto ya se gastó y cuánto es lo que sobra. Tenemos que tratar de interpretar las leyes de forma favorable a la transparencia y no en forma contraria”, puntualizó.