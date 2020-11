Desde la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos, Odontológicos y de Laboratorio (Cappem) lamentan la trato desigual que reciben de Salud Pública y la deuda que se mantiene con los proveedores por USD 130 millones.

El titular del gremio Juan Carlos Arce afirmó que el grave problema de Salud es la deuda, el atraso en los pagos y no se hace efectivo y no se termina de pagar a las empresas”, afirmó. Sin embargo, la cartera sanitaria hace compras vía OPS y UNOPS que no pasan por Contrataciones Públicas, se paga por adelantado, al llegar al país las empresas no tributan impuesto aduanero ni IVA, tampoco deben ser registrados en Vigilancia Sanitaria.

“Es difícil competir con empresas que no tributan y cobran por adelantado, reciben el dinero antes de la entrega. No dan trabajo a nadie y nadie les controla. Son tratos desiguales e injustos para las importadoras y para la gente local”, agregó en contacto con La Unión.

Arce cuestionó que también el ministerio realiza llamados vía tienda virtual pero luego cancelan la adjudicación sin dar parte a las empresas participantes.

“Estamos preocupados porque se tomaron algunas medidas que inician y que luego no tienen continuidad”, señaló.

El sector presentará una nota manifestando su malestar ante el Ministerio de Salud Pública atendiendo que el sector privado sigue remando durante la pandemia.