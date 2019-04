Crisis educativa afecta a 40 mil alumnos: secundarios tomarán sus colegios

Unos 40.000 estudiantes no pueden dar clases normalmente a causa de la desidia del Ministerio de Educación, el cual no previó que casi 3.000 docentes se jubilaban este año. Los afectados critican que el ministro Eduardo Petta no da soluciones rápidas y anuncian que volverán a tomar las escuelas y colegios.