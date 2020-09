Por Jorge Torres Romero

El 30 de junio de 2018, el ex gobernador del departamento del Guairá, Rodolfo Friedmann, juraba como senador y desde su banca del Congreso Nacional, siguió operando en favor de la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), según se revela en nuevos mensajes de su primo Álvaro Alfaro, también imputado por la fiscalía junto a Friedmann y su esposa, por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo.

Desde la llegada de Friedmann al Senado, conforme al relato del primo de éste y también gerenciador de ESSA se inicia un plan de expansión de los servicios proveídos por ESSA a otros municipios y gobiernos departamentales del país. El 16 de mayo de 2019, la empresa ESSA ganó un contrato de G. 11 mil millones en la gobernación de Guairá, cuando Friedmann era senador, además de otro contrato por valor de G. 16 mil millones en la gobernación de Caazapá.

En un mensaje de whatsapp remitido por Alfaro al entonces administrador y accionista de ESSA, Hugo Alexander Torales, en fecha 18 de julio de 2018, éste le requiere información sobre la firma de un nuevo contrato para la provisión del Almuerzo Escolar en la Gobernación del Guairá, teniendo en cuenta que Friedmann se apuraba para cobrar el anticipo y Torales se había retrasado en la presentación de algunos documentos. Alfaro le reclama a Torales el hecho de que no haya firmado aún el contrato puesto que eso les impedía acceder al pago.

En otro mensaje, se observa que, a pedido de Friedmann, se realiza una extracción del Banco Familiar de G. 150 millones que se efectúa por intermedio de la contadora de la empresa Lourdes González -también procesada por la fiscalía-. Mientras que, en un mensaje de audio, Alfaro le expresa a Torales su preocupación por que se había efectivizado el cheque y aún no se había depositado a la cuenta de la empresa. “Lo del banco es lo que me preocupa, porque el lunes se cobró un cheque y Lourdes (González) sigue teniendo el dinero, es mucha plata. Es muy riesgoso, tiene que estar depositado en una cuenta ese dinero. Rodolfo me llama y me insiste, le dije que el proceso está en el banco y le dije que a lo mejor para el próximo cobro ya vamos a tener una cuenta habilitada”.

De acuerdo a lo manifestado por Alexander Torales, en ese entonces, la firma ESSA ya había dejado de operar con el banco Interfisa de Villarrica donde tenían las cuentas en guaraníes y dólares, ésta última utilizada exclusivamente para el manejo de los fondos pertenecientes a Friedmann.

SE VOLVIÓ MÁS EXIGENTE

Desde el momento que Rodolfo Friedmann asumió en el Senado, se volvió mucho más exigente y puntilloso en el control de las cuentas de ESSA. Así lo da a entender en otro mensaje de voz, su primo Álvaro Alfaro, quien se mostró preocupado por la manera en que se estaban presentando las rendiciones de cuentas de los movimientos de la empresa. “No es muy claro qué es este informe sobre caja chica. Se debe desglosar mejor y podemos detallar mejor eso. A no ser que tengamos cada mes una planilla de caja chica para ver en qué se usó el dinero. Tenemos que ser más específicos en eso para que no haya desconfianza de parte de Rodolfo, porque él quiere reducir los gastos y debemos tratar de especificar mejor”, le indica Alfaro a Torales.

De este modo, desde su banca en el Senado, Friedmann seguía manteniendo el control sobre la empresa, en cuanto a las licitaciones que debía presentarse y también sobre los pasos a seguir en cada proceso de adquisición; incluso había ordenado que se modifiquen los precios en el contrato con la municipalidad de Villarrica para dejarle con menos días de comida a los niños pobres.

ANTECEDENTES

La empresa ESSA, que fue creada originalmente con la participación del ahora diputado Ever Noguera, quien también fue procesado por el Ministerio Público. ESSA con Friedmann logró que en poco tiempo se convierta en la principal proveedora de almuerzo escolar a las distintas escuelas del cuarto departamento y fue acaparando licitaciones incluso en municipios y gobernaciones de la zona.

AUDIOS DE ALVARO ALFARO REMITIDOS A ALEXANDER TORALES CONFIRMAN QUE FRIEDMAN GERENCIABA ESSA SIENDO SENADOR (Todos esos mensajes fueron remitidos a partir del 1 de julio de 2018, cuando Friedmann ya ocupaba su banca)