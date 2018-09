Agentes del Grupo Lince habrían dejado de operar en la ciudad de Ybycuí a raíz de un supuesto pedido de la intendenta, quien alegó que “a la ciudadanía no le gusta que personas pobres sean despojadas de sus motocicletas". La misma desmintió las acusaciones y sostuvo que sólo pidió una coordinación en el horario.

Este fin de semana se difundió a través de las redes sociales un informe de la Comisaría 16ª de Ybycuí en el que mencionaba que los agentes del Grupo Lince debieron levantar un servicio en curso a raíz de un supuesto pedido de la intendenta de dicha ciudad, María del Carmen Benítez.

Según refiere la nota que lleva fecha 14 de septiembre, el jefe de Policía de Paraguarí dispuso que dicho servicio sea levantado luego de recibir una llamada telefónica de la jefa comunal, quien le manifestó que “tanto a ella como a la ciudadanía no le gusta que personas pobres sean despojadas de sus motocicletas por el mencionado grupo táctico”.

Así también, la intendenta habría reclamado que el jefe de la comisaría de Ybycuí, Crio. Pedro Valdez, “no le solicitó permiso” para que los agentes del Grupo Lince entren a trabajar en la zona.

Dos horas duró el servicio del Grupo Lince en Ybycui porque no solicitaron permiso a la intendente, pese al pedido del director de seguridad en el Departamento de Paraguarí, según consta en acta: pic.twitter.com/6FSdxYt9r5 — Fabiola González (@FabiGonzalezPy) 16 de septiembre de 2018

En entrevista con Radio Uno, María del Carmen Benítez habló sobre este caso y comentó que “pasó un mal fin de semana”, sobre todo por las críticas que recibió a raíz de todo lo sucedido.

En la ocasión, aclaró que lo único que hizo fue solicitar la coordinación del Grupo Lince para trabajar en Ybycuí y que en ningún pidió que los agentes motorizados dejen su labor operativa.

Según explicó, lo que verdaderamente pidió es que se coordine el horario de trabajo ya que en horas de la mañana la ciudad es muy tranquila, pero por la tarde noche existe una mayor preocupación por la seguridad ciudadana, sobre todo por la presencia de motochorros.

“Fuí una de las primeras intendentas que he solicitado la presencia del Grupo Lince. Valoro el trabajo que hacen y jamás voy a hacer una intromisión ante la Policía Nacional”, indicó Benítez a la 650 AM.

La misma mencionó que ella no tenía conocimiento de este servicio policial y que fueron padres de familia los que le avisaron lo que estaba sucediendo. Así también, desmintió que el jefe de la comisaría de Ybycuí no le haya pedido permiso ya que dicha atribución no le compete.

Según la jefa comunal, existió “un error, mala interpretación o mala intención” del jefe de Policía de Paraguarí y lo acusó de haber mandado suscribir un acta que ella no firmó diciendo que no daba permiso para que el Grupo Lince trabaje en la zona.

“Es algo que nosotros queremos en la comunidad, quién no quiere que los efectivos del Lince trabajen y den mayor seguridad”, puntualizó.