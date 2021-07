Fuente: La Nación.

Mediante la recomendación de las directoras de Arambé, Daissy decidió y se postuló para concursar por una beca. Se preparó por unos meses y logró los puntos necesarios para acceder a este beneficio que ofrece la Itaipú a través de Becal. Actualmente trabaja en la empresa Aerocentro de 7:00 a 17:00 y de 18:30 a 21:45 tiene clases virtuales en la universidad a causa de la pandemia del COVID-19.

“Terminé el colegio y las directoras de Arambé me dijeron para probar la beca. Tuve una buena preparación antes de rendir, estudié bastante y las materias fueron Castellano y Matemáticas. Becal da unos temarios y así es un poco más fácil”, explicó Fleitas en una entrevista con La Nación. La joven también pasó la evaluación socioeconómica.

La joven instó a los estudiantes a concursar por las becas, ya que a su criterio es una cuestión de “decisión y preparación” para acceder a esta ayuda del Gobierno a fin de poder cursar la carrera que uno desea, cumplir los sueños y las metas, sin importar las adversidades que puedan presentarse en el camino.

“No puedo creer todavía que gané la beca. Tengo capacidad y los estudios previos me ayudaron mucho y el esfuerzo realizado. La formación que tuve en Arambé me sirvió mucho y estudié también por mi parte. Es cuestión de animarse, yo tampoco me animaba mucho, pero gracias a las directoras me decidí”, agregó la estudiante.

El Centro Educativo Arambé es una institución comprometida con el desarrollo integral de los niños y niñas en desventaja económica y sociocultural.

Es una entidad que fomenta el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de sus beneficiarios a través de exigentes programas internacionales de educación y métodos de evaluación rigurosos. Formando personas informadas, interculturales, solidarias y capaces de contribuir a hacer de este mundo un lugar mejor, con una gestión participativa, creativa y de calidad.